 “أرامكو”: لا تأجيل في موعد طرح أسهم الشركة .. في النصف الثاني من 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“أرامكو”: لا تأجيل في موعد طرح أسهم الشركة .. في النصف الثاني من 2018

“أرامكو”: لا تأجيل في موعد طرح أسهم الشركة .. في النصف الثاني من 2018
المناطق - الرياض

أكد رئيس “أرامكو” أمين الناصر، أن عملية طرح أسهم الشركة النفطية العملاقة للاكتتاب العام ستتم في النصف الثاني من 2018، مشددًا على أن المجموعة لم تدخل بعد في محادثات مع أي طرف حيال هذه الخطوة التاريخية.

وقال الناصر في مقابلة مع “سي ان بي سي”  الإثنين على موقع القناة: “اعلنا مرارًا أن الطرح سيتم في العام 2018، ولأكون أكثر دقة في النصف الثاني من 2018″، مضيفا أن “الطرح يسير كما يجب”.

وكانت المملكة أعلنت بعيد طرح خطة “رؤية 2030” الهادفة الى تنويع الاقتصاد، نيتها طرح 5 بالمئة فقط من أسهم “أرامكو” في ما سيشكل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية قيمتها المالية في التاريخ.

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