 السبهان يتوعد الإرهابيين وميليشياتهم: اجتثاثكم أمر حتمي .. نحن في زمن الحزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السبهان يتوعد الإرهابيين وميليشياتهم: اجتثاثكم أمر حتمي .. نحن في زمن الحزم

السبهان يتوعد الإرهابيين وميليشياتهم: اجتثاثكم أمر حتمي .. نحن في زمن الحزم
المناطق - الرياض

توعّد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، الإرهابيين وميليشياتهم بالقضاء عليهم. مؤكدًا أن اجتثاثهم أمر حتمي وضروري للعيش بأمن وسلام.

وقال السبهان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”-: “لا يتوقع الإرهابيون ومليشياتهم وأذنابهم بأن أعمالهم لن يحاسبوا عليها، اجتثاثهم امر حتمي وضرورة ملحة للعيش بأمن ومحبه وسلام (نحن في زمن الحزم)”.

وكان الوزير السبهان قد زار أقدم قبل عدة أيام على خطوة جريئة عبر زيارته لمدينة الرقة السورية بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي كان يعدها عاصمة لخلافته المزعومة.

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