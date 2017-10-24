 برواتب تنافسية للجنسين.. وظائف شاغرة بمعاهد وكليات الهيئة الملكية في الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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برواتب تنافسية للجنسين.. وظائف شاغرة بمعاهد وكليات الهيئة الملكية في الجبيل

برواتب تنافسية للجنسين.. وظائف شاغرة بمعاهد وكليات الهيئة الملكية في الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية (رجال ونساء) للإنضمام إلى فريق عملها بمدينة الجبيل الصناعية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والتدريب (أستاذ مساعد، محاضر) لحملة الماجستير والدكتوراه.

وتضمنت التخصصات المتاحة للرجال:

– ادارة الأعمال
– نظم المعلومات الادارية
– محاسبة
– إدارة سلسة الامدادات واللوجستيات
– علوم الحاسب الآلي
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المدنية
– الرياضيات
– الفيزياء
– الكيمياء

التخصصات المتاحة للنساء:

– إدارة الأعمال
– نظم المعلومات الادارية
– محاسبة
– الموارد البشرية
– علوم الحاسب الآلي
– اللغة الانجليزية
– التصميم الداخلي
– الرياضيات
– الفيزياء
– الكيمياء
– التعليم الصحي

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1439/2/16هـ الساعة السابعة صباحاً.

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