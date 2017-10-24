سيغضب مشجعي البرشا .. تعليق “خارق” من زيدان بشأن رونالدو وميسي

اعتبر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، مهاجم فريقه كريستيانو رونالدو، الأفضل في جيله، وذلك قبل ساعات من إعلان جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، التي فاز بها رونالدو.

وقال زيدان عقب فوز فريقه على إيبار بثلاثية نظيفة، الأحد: “رونالدو الأفضل في جيله، بمسافة كبيرة. لقد أظهر ذلك مرات عدة وصنع الفارق في مباريات كبيرة. يستحق الجائزة بشدة. إنه يظهر دائما أنه يسعى لأن يكون الأفضل، وهو كذلك بالفعل”.

وعلق زيدان على تراجع المعدل التهديفي لنجمه البرتغالي في الدوري المحلي، حيث إن “الدون” سجل هدفا وحيدا من 33 تسديدة على المرمى في الليغا.

وقال زيزو: “عندما لا يسجل كريستيانو أتلقى الأسئلة دائما. نحن لسنا قلقين رغم أن الأفضل أن يسجل. هذا مهم بالنسبة له، لكن الأهم أنه يحصل على الفرص. إنه هداف دوري أبطال أوروبا ولديه فرصة للتسجيل مجددا في الدوري (أمام جيرونا)”.