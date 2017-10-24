 بعد طردها من منزلها لتراكم الإيجار.. استئجار سكن لإيواء أسرة تسكن حديقة بصبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد طردها من منزلها لتراكم الإيجار.. استئجار سكن لإيواء أسرة تسكن حديقة بصبيا

بعد طردها من منزلها لتراكم الإيجار.. استئجار سكن لإيواء أسرة تسكن حديقة بصبيا
جازان - أمل بهكلي

كشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بصبيا المهندس محمد عجيبي وجه المختصين في الجمعية باستئجار سكن مؤقت لإيواء الأسرة التي سكنت حديقة بصبيا، بسبب طردهم من منزلهم المستأجر بعد تراكم الإيجارات، كما وجه بمتابعة حالتها مع الجهات المعنية بالإسكان.

وتابع أن فريق وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الذي يتكون من المشرف على مكاتب الضمان جابر الفيفي ومديرة الضمان النسائي سلمى الشريف قام بزيارة الأسرة، وقد تم دراسة الحالة من جميع الجوانب، وسيتم العمل على معالجة وضعه والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة وتقديم ما يمكن من خدمة له ولأسرته في أسرع وقت.

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