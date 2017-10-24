 القبض على عصابة قامت بسرقة كيابل بقيمة 300 ألف ريال بحوية الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القبض على عصابة قامت بسرقة كيابل بقيمة 300 ألف ريال بحوية الطائف

القبض على عصابة قامت بسرقة كيابل بقيمة 300 ألف ريال بحوية الطائف
المناطق - الطائف

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة انه بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩ تلقى مركز الحويه بشرطة محافظة الطائف بلاغ عن تعرض مستودع مؤسسة تجارية للسطو من قبل مجهولين وذلك بعد تكبيل الحارس الخاص به وسرقة كيابل نحاسية تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠٠،٠٠٠ ثلاثمائة الف ريال ، شٌكل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي باشر تحليل ودراسة الأسلوب الاجرامي واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثيه اسفرت نتائجه ولله الحمد عن تحديد هوية الجناة حيث اتضح انه تشكيل عصابي مكون من (٦) أشخاص من جنسيات مختلفة ( خمسة آسيويين والسادس عربي )، وبسماع اقوالهم ومواجهتهم بماتوفر ضدهم من ادلة أعترفوا بالسطو على المستودع بعد ان خططوا لذلك وشرعوا في تنفيذه بادوار موزعه بينهم وقد أرشدوا على موقع المسروقات واستعادتها ،جرى إيقافهم على ذمة القضية تمهيداً لإحالتهم للنيابة بحكم الاختصاص.
وشرطه منطقة مكة المكرمة ” اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .والله الهادي الى سواء السبيل.

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