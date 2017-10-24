إجراءات أميركية ضد جيش بورما بسبب أزمة الروهينغا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية إننا نعرب عن بالغ قلقنا ازاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات اخرى، مشددة على وجوب محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية.