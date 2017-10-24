 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في الباحة وجازان وعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في الباحة وجازان وعسير

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في الباحة وجازان وعسير
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشمال وغرب المملكة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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