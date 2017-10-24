إعلان حكام الجولة الثامنة لدوري المحترفين السعودي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التي ستقام أيام الأربعاء والخميس والجمعة القادمة .

وسيدير الحكم الدولي محمد الهويش مواجهة الفيحاء والاتفاق ويساعده الدولي بدر الشمراني و مؤيد المسجن والحكم الرابع فهد النواف فيما يقود مباراة الاتحاد والقادسية الحكم النرويجي سفين موين ويساعده كيم ثوماس هاقلوند وماغنوس لونبيرغ والحكم الرابع فيصل البلوي .

والحكم الدولي خالد الطريس لمواجهة الباطن مع الرائد ويساعده عيسى الخيبري وماجد الشهري وحكم رابع محمد القرني ، فيما يقود الحكم الدولي تركي الخضير مباراة الفيصلي والأهلي ويساعده الدولي أحمد الفهمي وبليغ الرمضان وحكم رابع خالد صلوي .

ولمواجهة النصر مع الهلال السلوفيني دامير سكومينا ويساعده جيري برابروتنيك وروبرت فوكان وحكم رابع الدولي عبدالرحمن السلطان.

ويدير مباراة الشباب والفتح الدولي سلطان الحربي ويساعده الدوليان ياسر السلطان وفيصل القحطاني وحكم رابع محمد السماعيل ، والدولي فهد المرداسي لمواجهة التعاون مع أحد ويساعده الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري وحكم رابع سامي الجريس .