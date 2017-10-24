في واقعة غريبة..مواطن يصلي على “رحم” زوجته ويدفنه بدلا من جنينه برفحاء!

استلم مواطن من مستشفى رفحاء العام ما اعتقد في البداية أنه جنين زوجته بعد استئصال رحمها نتيجة نزف حاد تعرضت له في شهرها الخامس، ثم تمت الصلاة عليه ودفن بمشاركة أسرته، لكنه بعد مرور 3 أيام تلقى اتصالا يفيد بأن الجنين موجود في الحضانة، وقد توفي وطلبوا منه استلامه.

وبحسب “الوطن” قالت صحة الحدود الشمالية ، إنه بعد إجراء التحقيقات الأولية في القضية، تبين عدم وجود تبديل للجنين غير مكتمل النمو، وإنما كان خطأ إجرائيا في تسليم العينة بعد الجراحة من القسم المختص داخل المستشفى، مما يعني أن المواطن تسلّم الرحم دون الجنين.

وذكر والد الطفل، إن زوجته أصيبت بنزف حاد، وكانت حاملا في الشهر الخامس، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى رفحاء العام، ثم أجريت لها جراحة قيصرية، إذ قرر الفريق المشرف على الحالة استئصال الرحم، لأن ذلك يشكل خطورة على حياتها.

وأضاف: أخبروني أنهم استأصلوا الرحم، وأن الجنين كان ميتا، ثم سلّموني ما كنت أعتقد أنه الجنين، وصلينا عليه، ودفنّاه في المقبرة الخميس قبل الماضي.

وأضاف: بعد مرور 3 أيام، فوجئنا باتصال من إدارة المستشفى، وأبلغونا أنه حدث خطأ في التسيلم، تمثل في إعطائنا الرحم بدلا من الجنين، إذ أودع في الحضانة خلال تلك الفترة، ولكنه توفي لاحقا. ولا نعلم لماذا حدث مثل هذا الخطأ الغريب، ولماذا نقل الجنين إلى الحضانة ولماذا لم نبلغ بذلك؟ وكلها أسئلة وضعتها في شكوى، وتقدمت بها إلى إدارة المستشفى.

وذكر والد الجنين المتوفى أنه تقدم بالشكوى، لكن تم تجاهلها من إدارة مستشفى رفحاء العام، ولم يتلق أي اتصال يفيد باعتذارهم عما حصل، أو وعودٍ بفتح تحقيق لمعرفة ما حدث.

وأضاف: اضطررت إلى الاتصال على هاتف وزارة الصحة للشكاوى 937، لتقديم بلاغ عن الواقعة، ولكن لم يصل رد من الوزارة، رغم استلامي رقم البلاغ، كما أن زوجتي لم تكن تعاني أي أمراض قبل دخولها للعلاج من هذا النزف.