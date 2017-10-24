رتل عسكري تركي جديد ينتشر بالداخل السوري

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلاً عسكرياً جديداً تابعاً للجيش التركي دخل الأراضي السورية ضمن اتفاق خفض التصعيد الموقع في مؤتمر أستانة.

وقال المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إن الرتل العسكري الجديد للجيش التركي يضم عدداً من المدرعات والآليات الثقيلة أعداد كبيرة من الجنود الأتراك.

وأشار إلى أن الرتل العسكري وصل في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى قلعة “سمعان” الوقعة بالقرب من دارة عزة بريف حلب الغربي. يشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا هي الضامنة لإنشاء مناطق التصعيد في سورية.