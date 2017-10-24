 تقليص فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت “القطاع الخاص” دون غيرها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تقليص فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت “القطاع الخاص” دون غيرها !

تقليص فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت “القطاع الخاص” دون غيرها !
المناطق_الرياض

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرارًا، بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط (دون التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية)، لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين.
ويأتي قرار الوزير متسقًا مع ما ورد في المادة الحادية عشرة، مكرراً من نظام العمل القاضي بأن للوزير اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، حيث بدأت الوزارة بالعمل بموجب هذا القرار

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