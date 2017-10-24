 تغريم «3» أندية أوروبية بسبب أحداث دوري الأبطال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تغريم «3» أندية أوروبية بسبب أحداث دوري الأبطال تقليص فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت “القطاع الخاص” دون غيرها ! رتل عسكري تركي جديد ينتشر بالداخل السوري في واقعة غريبة..مواطن يصلي على “رحم” زوجته ويدفنه بدلا من جنينه برفحاء! إعلان حكام الجولة الثامنة لدوري المحترفين السعودي مدارس أهلية تستولي على«بطاقات الصرافة»لاستقطاع 2000 ريال شهرياً! غرفة الرس تستقبل ضيوف برنامج عيش السعودية إجراءات أميركية ضد جيش بورما بسبب أزمة الروهينغا الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في الباحة وجازان وعسير انتشال “جثة” من فتحة صرف صحي في الخرج القبض على عصابة قامت بسرقة كيابل بقيمة 300 ألف ريال بحوية الطائف حريق بأحد المستشفيات الخاصة بالطائف

تغريم «3» أندية أوروبية بسبب أحداث دوري الأبطال

تغريم «3» أندية أوروبية بسبب أحداث دوري الأبطال
المناطق_وكالات

أقرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بتغريم سلتيك الاسكتلندي 10 آلاف يورو، وباريس سان جيرمان الفرنسي 5 آلاف يورو، جراء الأحداث التي وقعت خلال مواجهة بين الفريقين التي أقيمت في 12 سبتمبر الماضي.

واعتبر “يويفا” أن الفريقين لم يلتزما بالمادة 16 من اللوائح التأديبية، وذلك بسبب اقتحام مشجعي النادي الإسكتلندي للملعب.

وتسبب مشجعي النادي الفرنسي في إلحاق الأضرار بالملعب مثل: تحطيم مقاعد خلال المباراة التي انتهت 0-5 لصالح نادي العاصمة الفرنسية.

كما أقرت اللجنة أيضاً بمعاقبة بازل السويسري بدفع 12 ألف يورو لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية خلال مواجهة مانشستر يونايتد (0-3) بملعب النادي الإنجليزي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>