والدة الشاب “السعدي” : 10 أيام على القصاص والدية 15 مليون ريال

روت والدة السجين الشاب فرج سنيد السعدي تفاصيل قضية ابنها ، عبر مقطع فيديو متداول قالت فيه : “5 سنوات مرت على سجنه؛ حيث أودع في السجن وهو ابن الـ16 عامًا والآن قارب العشرين.. كل هذه السنوات كان وقعها مرًّا عليّ؛ فهو يتيم الأب، وكان يرعاني ويتفقدني ويهتم بأخيه الذي يعاني مرضًا نفسيًّا”.

وناشدت أم فرج في المقطع، قيادة المملكة مساعدتها على تجميع مبلغ الدية، كما دعت أهل الخير والمحسنين إلى تفريج كربتها وجمع المبالغ وإيداعها في حساب السجين التابع لإمارة منطقة الجوف؛ حيث لم يتبق سوى أيام معدودات.

‫يذكر أن المدة المتبقية على تنفيذ القصاص أقل من 10 أيام على الشاب السعدي، والذي يقبع خلف أسوار سجن منطقة الجوف، بعد اشتراط أهل الدم دفع 15 مليون ريال للتنازل؛ حيث يعتبر يوم الثاني عشر من شهر صفر الحالي موعدًا نهائيًّا لتنفيذ حكم القصاص .