 «جي ميل» في آيفون يقبل حسابات البريد الإلكتروني الأخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«جي ميل» في آيفون يقبل حسابات البريد الإلكتروني الأخرى

«جي ميل» في آيفون يقبل حسابات البريد الإلكتروني الأخرى
المناطق_وكالات

تعتزم شركة جوجل فتح تطبيق البريد الإلكتروني “جي ميل” المخصص للهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد لخدمات البريد الإلكتروني الأخرى، حيث سيتمكن المستخدم من استعمال حسابات بريد ياهو ومايكروسوفت والخدمات الأخرى عن طريق تطبيق “جي ميل”.

وإذا رغب المستخدم في تجريب الوظيفة الجديدة فيمكنه المشاركة في اختبار بيتا للوظيفة الجديدة، حيث يتعين على المستخدم تسجيل الدخول بواسطة عنوان “جي ميل” على موقع غوغل.

وأن يتوافر لديه جهاز جوال من شركة أبل يعمل بنظام تشغيل “آي أو إس 10” على الأقل، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية بيانات حول موعد إطلاق الوظيفة الجديدة في تطبيق “جي ميل” المعتاد.

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