بعدما تركت حقيبتها…اختفاء غامض لـ”طالبة” من مدرستها بالمدينة!

أكدت إدارة تعليم المدينة المنورة على لسان مدير الإعلام التربوي عمر برناوي اختفاء طالبة ابتدائية من مقر مدرستها منذ ظهر أمس الأول، فيما بدأت الجهات الأمنية تكثيف عمليات البحث عن الطالبة التي تدرس في الصف الخامس وتوارت عن الأنظار أثناء الحصص بعدما تركت حقيبتها المدرسية في الفصل.

وطبقا للمعلومات فإن معلمات وطالبات الابتدائية السادسة في المدينة المنورة فوجئن باختفاء الطالبة وأجرين عمليات بحث مكثفة في مقر المدرسة بلا طائل. وكانت غرفة عمليات شرطة المنطقة تلقت بلاغا من مواطن أفاد فيه بأن إدارة المدرسة أبلغته عند حضوره لاستلام ابنته عند نهاية اليوم الدراسي باختفائها، ووصلت على الفور إلى مقر المدرسة الدوريات الأمنية التي استجوبت الحارس لمعرفة ظروف اختفاء الطالبة وعدم تنبهه إلى خروجها من المبنى.

من جانبه، أكد مدير الإعلام التربوي بإدارة تعليم المدينة عمر برناوي أن الطالبة اختفت قبيل موعد الانصراف، وبالبحث عنها داخل المدرسة لم يتم العثور عليها رغم تركها حقيبتها داخل الفصل، مشيراً إلى أن البحث مستمر عنها بواسطة الجهات المختصة.