 «التعليم» ‏تحدد التخصصات المطلوبة لتدريس التربية البدنية بمدارس البنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«التعليم» ‏تحدد التخصصات المطلوبة لتدريس التربية البدنية بمدارس البنات

«التعليم» ‏تحدد التخصصات المطلوبة لتدريس التربية البدنية بمدارس البنات
المناطق_الرياض

حددت وزارة التعليم ‏التخصصات المطلوبة لتدريس مادة التربية البدنية في مدارس البنات.وكانت الوزارة قد اعتمدت تطبيق التربية البدنية في مدارس البنات. وأقامت الوزارة دورات تدريبية لمشرفات التربية البدنية في إدارات التعليم ليقمن بتدريب المعلمات في الميدان.

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