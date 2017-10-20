«التعليم» ‏تحدد التخصصات المطلوبة لتدريس التربية البدنية بمدارس البنات

حددت وزارة التعليم ‏التخصصات المطلوبة لتدريس مادة التربية البدنية في مدارس البنات.وكانت الوزارة قد اعتمدت تطبيق التربية البدنية في مدارس البنات. وأقامت الوزارة دورات تدريبية لمشرفات التربية البدنية في إدارات التعليم ليقمن بتدريب المعلمات في الميدان.