ذهاب مسؤول في «الصحة» بالـ «التاكسي» بدلاً من استقباله لتدشين مجمع طبي..والسبب!

بادر أحد مديري وزارة الصحة الدكتور فهد الصيخان لأن يكون أول مسؤول يطبق توجيهات وزير الصحة توفيق الربيعة بخفض النفقات الحكومية من خلال عدم توفير سكن، ووسيلة مواصلات، وتنظيم استقبالات لمسؤولي الوزارة. وبحسب”عكاظ” كشف مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الشاماني أن الصيخان، الذي يتولى منصب مدير إدارة الصحة الاجتماعية بالوزارة، جاء إلى المدينة المنورة لتدشين أقسام «الأمل» والشراكة المجتمعية، فاستقل سيارة أجرة من المطار لموقع المجمع، ولم يطلب من «صحة المدينة» استقباله!