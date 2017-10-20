الرميان: رؤية سوفت بنك تعبر عن رؤيتنا لمستقبل الاستثمار

أكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن صندوق رؤية سوفت بنك يعبر عن رؤيتنا لمستقبل الاستثمار، مؤكداً أن أهداف الصندوق تتمركز على 4 محاور :

1- تنمية الأرباح من خلال استثمارات عديدة في العديد من القطاعات.

2- تنمية التكنولوجيا المحلية ، وخطتنا هو خلق 20 ألف وظيفة بحلول 2020، إلى جانب تنويع عائدات الاستثمار.

3- تأسيس قطاعات أخرى في المملكة العربية السعودية ، وقد بدأنا خطتنا خلال فترة الـ6 أشهر الماضية في قطاعات كالترفيه، وإدارة النفايات.

4- وعقد شراكات كبيرة حول العالم، ولعل أبرزها إطلاق صندوق رؤية سوفت بنك ،الذي أسس بالتعاون بين سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة، وأعلنا اليوم عن إطلاق شراكة مع Blackstone.

وانطلقت فعاليات الدورة الأولى من “مبادرة مستقبل الاستثمار” برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت انطلقت الجلسة الأولى من فعاليات المبادرة ، ومن أبرز المتحدثين : كريستين لاغارد ، أمين الناصر وياسر الرميان.

وكانت فعاليات اليوم الأول من أعمال ” #مبادة_مستقبل_الاستثمار ” التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، قد انطلقت من العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وستشكل المبادرة نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، خاصة أنها ستركز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة.

وتعكس أهداف هذه المبادرة استراتيجية خطة التحول الوطني في المملكة، بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.