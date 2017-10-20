 وزير التجارة والاستثمار: طموحنا في السعودية لا حدود له ونتقدم بخطى ثابتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير التجارة والاستثمار: طموحنا في السعودية لا حدود له ونتقدم بخطى ثابتة

وزير التجارة والاستثمار: طموحنا في السعودية لا حدود له ونتقدم بخطى ثابتة
المناطق_الرياض

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي في افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطى ثابتة في برنامج يهدف إلى التطوير والتغيير، ولديها طموح لا حدود له.

 

وأضاف في كلمته الافتتاحية أنه لا بد من النظر إلى التقنيات الجديدة بإيجابية لأنها تمثل فرصا ولا تمثل مخاطر.

 

ودعا المشاركين في المبادرة بالاستمرار في المشاركة في المبادرة التي ستقام بشكل سنوي، مبينا أن مبادرة مستقبل الاستثمار من شأنها توفير فرص استثمار في كل العالم وتحقق عوائد مجزية.

 

وحسب البيانات  يفتتح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في المملكة العربية السعودية، كما سيلقي خطاباً في الافتتاح أمام الحضور.

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