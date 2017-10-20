 ‏20 ألف مستفيد من حملة “سعود الطبية” ضد الأنفلونزا الموسمية في أسبوعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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‏20 ألف مستفيد من حملة “سعود الطبية” ضد الأنفلونزا الموسمية في أسبوعين

‏20 ألف مستفيد من حملة “سعود الطبية” ضد الأنفلونزا الموسمية في أسبوعين
المناطق_الرياض
نجحت مدينة الملك سعود الطبية عبر حملتها الوقائية “شتاء آمن”، في تحصين أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم، ضد الأنفلونزا الموسمية، خلال الأسبوعين الماضين من الحملة.
وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة د.هيثم  بن محمد الفلاح، أن الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من منسوبي القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ما توفره المدينة من محطات تطعيم متفرقة لتحصين المراجعين من الأنفلونزا داخل أسوار مدينة الملك سعود الطبية .
ونوه د.الفلاح أن الحملة مع انطلاقتها، حضيت بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الذي أشاد بالدور التوعوي والوقائي الذي تسعى الحملة للوصول إليه، مُرجعاً هذا التميز إلى ما يجده القطاع الصحي من عناية واهتمام من حكومتنا الرشيدة .
وختم د.الفلاح تصريحه بأن المدينة تسعى من خلال رؤيتها إلى إطلاق عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية والوقائية، والتي تأتي من منطلق أن الوقاية خير من العلاج.

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