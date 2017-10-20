المراكز الصحيه تدرب 31 مرشد صحي بمدارس دومة الجندل

إنطلاقا من التعاون المشترك والمسؤلية المشتركة والتنسيق المثمر والفعال بين وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم فقدتم تدشين الملتقى الاول صباح يوم الاثنين الموافق 3 صفر 1439 بينهما من قبل المشرف على قطاع صحي دومةالجندل للمراكز الصحية الأستاذ عايد بن قاعدالدرباس والمشرف على الإرشاد الصحي بمكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ فهد الدهاش وذلك من خلال تدريب 31 مرشد صحي بمدارس المحافظة وذلك بالقاعة التدريبية بإدارة القطاع .

وذلك بحضور كلا من الدكتور نضال الشحاذه منسق الصحة المدرسية بالصحة العامة بمديرية الشئون الصحية بمنطقة الجوف

والمشرف الفني لقطاع دومة الجندل الدكتور إيهاب وحضور 31 مرشد صحي من مدارس المنطقة وعدد من أطباء المراكز الصحية .

وأوضح الدرباس إن هذا التدشين يأتى فى إطار سعى الشؤون الصحية في الجوف إيجاد أجواء صحية ملائمة لجميع فئات المجتمع المدرسي من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتوفير بيئة أمنه وصحية لهم .

وتم خلال التدشين شرح جميع برامج الصحة المدرسية ومنها تقديم الخدمات الصحية ، الوقائيـة ، العلاجية بالمراكز الصحية ومناقشة دور المعلم والمرشد الصحي ومدير المدرسة والمرور على المقاصف والبيئة المدرسية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة .

كما أكد الدرباس حرصه البالغ على بذل كل الجهود الرامية لتحقيق أعلى معايير الجودة الصحية في مدارس محافظة دومة الجندل بالتعاون مع الإرشاد الصحي بمكتب التعليم وإدارات المدارس سائلا الله التوفيق والصحة لجميع ابناؤنا الطلاب ومنسوبي المدارس .