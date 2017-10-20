 لرفع مستوى الجاهزية القتالية.. التمرين السعودي الباكستاني “الصمصام 6” يواصل فعالياته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لرفع مستوى الجاهزية القتالية.. التمرين السعودي الباكستاني “الصمصام 6” يواصل فعالياته

المناطق - واس

تستمر فعاليات التمرين العسكري المشترك السعودي الباكستاني “الصمصام 6” الذي بدأ منذ عدة أيام في جمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.
وأوضح قائد التمرين العميد الركن محمد بن عبد الله البقمي، أن البرنامج التدريب خلال الأيام الماضية تضمن التدريب على عمليات الحرب غير النظامية وعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات الإنزال من الطائرات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة التدريب على تنفيذ عمليات الكمائن والإغارة وعمليات الدوريات القتالية وعمليات التعامل مع العبوات المبتكرة.
يذكر أن تمرين “الصمصام 6” يختتم يوم الجمعة القادم بحفل تنفذ فيه جميع العمليات التي تم التدريب عليها، بمشاركة جميع الوحدات من الجانبين.

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