 الإفتاء المصرية: طرد قطر من المجلس الإسلامي العالمي لدعمها الإرهاب قرار حاسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإفتاء المصرية: طرد قطر من المجلس الإسلامي العالمي لدعمها الإرهاب قرار حاسم

الإفتاء المصرية: طرد قطر من المجلس الإسلامي العالمي لدعمها الإرهاب قرار حاسم
المناطق-الرياض

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن قرار الجمعية العامة للمجلس الإسلامي العالمي ومقره العاصمة الإيطالية “روما” بطرد قطر من عضويته دليل على تورطها في دعم الإرهاب في العالم.
وأضاف المركز أن هذا القرار يكشف عن اتجاه متزايد في الأوساط الدولية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر حسمًا وحزمًا تجاه تمويل الإرهاب ودعمه ومساندته.
وقال المرصد، في بيان له اليوم: “أن قرار الجمعية العمومية بطرد ممثل قطر الدبلوماسي بالمجلس، إضافة إلى أعضاء لها في الجمعية العمومية يشكل خطوة في اتجاه الضغط على الدول الضالعة في تمويل التنظيمات الإرهابية ورعايتها وتقديم العون والدعم لها، وهو اتجاه يسهم في الحد من انتشار تلك الجماعات وتأثيرها ويفقدها الكثير من قدراتها وإمكاناتها”.
ودعا المرصد، المنظمات والهيئات الدولية إلى الضغط على الدول الداعمة للإرهاب والراعية له، وممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة لدفع تلك الدول للتخلي عن التنظيمات الإرهابية ومن ثم فقدانها الكثير من قدراتها، وهو الأمر الذي يسهم في تجفيف منابع الإرهاب وتقويض أركانه.
وكانت الجمعية العامة للمركز الإسلامي العالمي في العاصمة الإيطالية روما، قد قررت طرد دولة قطر في وقت سابق من العضوية، عبر ممثلها الدبلوماسي في المجلس، وأعضاء لها في الجمعية العمومية.

 

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