 الحرس الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحرس الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات

الحرس الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات
واس - الرياض

فعلت رئاسة الحرس الملكـي بالتعـاون مــع المديريــة العامـة للجوازات خدمـة إصدار تصاريح السفــر للعسكرييـن إلكترونيـاً.
ويأتي ذلك بمتابعة من معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركــن سهيــل بن صقــر المطيــري، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
وتتسق هذه الخدمة مع مواكبة التطور بين القطاعين وتفعيـل دور الحكومــة الإلكترونيــة، حيث شهــد قطـــاع الجــوازات تطــورا ملحـوظا وسريعا في مجال الخدمـات الإلكترونية.
يذكر أن الحرس الملكي أول قطاع عسكري يفعل هذه الخدمة.

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