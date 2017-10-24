 الداود: جامعة القصيم ستواصل حملاتها التوعوية بمختلف محافظات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الداود: جامعة القصيم ستواصل حملاتها التوعوية بمختلف محافظات المنطقة

الداود: جامعة القصيم ستواصل حملاتها التوعوية بمختلف محافظات المنطقة
المناطق - بريدة

قدم معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، نسخة من تقرير الحملة التوعوية والتثقيفية التي نظمتها الجامعة مؤخراً في مركز أبانات (ضليع رشيد)، إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم أمس الاثنين بقصر التوحيد أثناء جلسة سموه الاسبوعية.
وأشاد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء بجهود جامعة القصيم التي لا يقتصر دورها على قاعات ومحاضرات فقط، بل تتخطاه بسعيها لتوعية المجتمع وإقامة البرامج والحملات لخدمته في كافة المحافظات، مما يجعل منها مثالاً يحتذي به، داعياً شركات القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المبادرات ودعم ورعاية البرامج، التي تنفذها الجهات الحكومية وتعود بالنفع على المجتمع ككل.
ومن جانبه أكد “الداود”، أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتسعى لأن تؤدي رسالتها نحوه بما يضمن تحقيق أهدافها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك بدعم كبير من أمير المنطقة ونائبه، مشيراً إلى  استمرار الجامعة في إقامة مثل هذه الحملات سنوياً في مراكز أخرى بالمنطقة.
وكانت جامعة القصيم قد نفذت العام الماضي حملة توعوية شاملة في المجالات الشرعية والتربوية والاجتماعية  والأسرية والطبية، على مدار خمسة أيام بمركز أبانات “ضليع رشيد”، شملت أكثر من 159 برنامج استفاد منها أكثر من 10054 من أهالي  المركز والمراكز المجاورة, بمشاركة فريق مكون من  260 مختص من الأكاديميين والأطباء ومنسوبي الجامعة، وقد لاقت الحملة ترحيباً كبيراً من أهالي المنطقة، وتعاونًا مثمراً من محافظ النبهانية وكافة الجهات الحكومية بمركز أبانات (ضليع رشيد).

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