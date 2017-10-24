أمير عسير : مشروع نيوم يترجم طموحات القيادة الرشيدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تم إعلانه اليوم من سمو ولي العهد ، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع نيوم الذي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 م ، والذي تهدف إلى تحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمةفي الصناعات والتقنيةالحديثة .

وأوضح سمو أمير منطقة عسير أن هذا المشروع إن شاء الله وما سبقه من مشروعات أعلن عنها سابقا تأتي في سبيل تنمية الإنسان في هذا الوطن الغالي .

مضيفا أن مشروع نيوم سيكون له آثار كبيرة و ايجابية على الوطن من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتهدف إلى تنمية بلادنا بصورة شاملة .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد على أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله بتنمية كل ما من شأنه الإرتقاء بهذا الوطن الغالي وأبنائه من خلال استثمار كل مصادرنا .

ورفع سموه نيابة عن أهالي منطقة عسير آيات الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد،-حفظهم الله- ، على كل جهودهم في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لهذا الشعب الوفي.