 أمير عسير : مشروع نيوم يترجم طموحات القيادة الرشيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير : مشروع نيوم يترجم طموحات القيادة الرشيدة

أمير عسير : مشروع نيوم يترجم طموحات القيادة الرشيدة
المناطق - أبها

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تم إعلانه اليوم من سمو ولي العهد ، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع نيوم الذي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية  2030 م ، والذي تهدف إلى تحول  المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمةفي الصناعات والتقنيةالحديثة .
وأوضح سمو أمير منطقة عسير أن  هذا المشروع إن شاء الله وما سبقه من مشروعات أعلن عنها سابقا تأتي في سبيل  تنمية الإنسان في هذا الوطن الغالي .
مضيفا  أن مشروع نيوم سيكون له آثار كبيرة و ايجابية على الوطن من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتهدف إلى تنمية بلادنا  بصورة شاملة .
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد على أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله بتنمية  كل ما من شأنه الإرتقاء بهذا  الوطن الغالي وأبنائه من خلال استثمار كل مصادرنا .
ورفع سموه نيابة عن أهالي منطقة عسير  آيات الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد،-حفظهم الله- ، على كل جهودهم في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لهذا الشعب الوفي.

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