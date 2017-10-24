مشروع نيوم يتصدر الترند العالمي

تصدر مشروع نيوم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد اليوم ، الترند العالمي في تويتر كأكثر هاشتاق تفاعلي بالعالم وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن المشروع.

وسجل السعوديون الذين استبشروا بالمشروع العالمي الجديد تفاؤلهم بالمشروع وعبارات الشكر لسمو ولي العهد على اهتمامه بالوطن والمواطنين وقراراته التي تهدف لتأمين مستقبل بلادنا وتعزيز قوة الاقتصاد السعودي .

وحقق الهاشتاق المركز الاول في الترند العالمي ، وتضمنت المشاركات تفاصيل ومعلومات المشروع ، وتفاؤل المواطنين به ، وصور سمو ولي العهد ، واستعادة لكلماته الشهيرة وطموحاته الكبيرة وانجازاته في خدمة الوطن.