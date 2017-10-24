 امير جازان يطلع على تفاصيل قضية بنات دار الايتام ويوجه بالتحقق من ملابساتها  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امير جازان يطلع على تفاصيل قضية بنات دار الايتام ويوجه بالتحقق من ملابساتها  مشروع نيوم يتصدر الترند العالمي ولي العهد : إننا في المملكة نتقدم بخطى واثقة وثابتة في برنامج ضخم يهدف إلى التطور والتغيير وطموحنا لا حدود له أمير عسير : مشروع نيوم يترجم طموحات القيادة الرشيدة الداود: جامعة القصيم ستواصل حملاتها التوعوية بمختلف محافظات المنطقة الجمارك والزكاة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق العمل التكاملي في المجالات المشتركة الحرس الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات الإفتاء المصرية: طرد قطر من المجلس الإسلامي العالمي لدعمها الإرهاب قرار حاسم علماء آثار عالميون يشاركون مواطنين تجربة حية للتنقيب عن الآثار توقيع اتفاقية تعاون بين مركز “واعد” لدعم المشاريع الريادية في السعودية وهيئة الاستثمار تنفيذ مبادرة “ارتقاء” بتعليم عسير التدريب التقني بعسير يكرم عدداً من متقاعديه

امير جازان يطلع على تفاصيل قضية بنات دار الايتام ويوجه بالتحقق من ملابساتها 

امير جازان يطلع على تفاصيل قضية بنات دار الايتام ويوجه بالتحقق من ملابساتها 
المناطق - جازان - أمل بهكلي

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ما تم تداوله عبر الصحف والمواقع الالكترونية حول قضية بعض اليتيمات بدار الحنان في مدينة جازان
, وما أثير من تعرضهن للضرب والاهانة والمعاملة السيئة حسب إفادتهن .
وأضح المتحدث الرسمي للامارة محافظ صبيا/علي بن موسى زعله بأن سمو أمير المنطقة أطلع على تفاصيل الموضوع من خلال التقارير الواردة من الجهات المختصة , وأصدر توجيهاته بالتحقق
من ملابسات القضية من كافة الجوانب والرفع لسموه بما يتم التوصل إليه من حيثيات ونتائج تمهيداً لإتخاذ مايلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وأكد المتحدث الرسمي بأن سمو أمير المنطقة يولي فئة الأيتام  واليتيمات عنايته الشخصية ويحرص على توفير البيئة المناسبة لإقامتهم وتقديم أفضل الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية لهم تقديراً لظروفهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>