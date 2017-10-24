بخمس ورش عمل وقائية وزيارة لأدبي الطائف .. مدارس الأبناء بسكن ضباط الطائف تبدأ بتنفيذ برنامج فطن لهذا العام

بدأت مدرسة عبادة بن قيس الابتدائية و مدرسة الحارث بن نوفل المتوسطة بمدارس الأبناء بسكن الضباط بالطائف اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/٤هـ الورشة التدريبية الأولى من برنامج فطن لوقايه الطلاب بعنوان ( برنامج مهارات فطن الشخصية والاجتماعية – المهارات السبع )

والتي نفذها أ. عبد الهادي المالكي أمين مركز مصادر التعلم في المدرسه والتي استهدفت تدريب 25 طالبا من المرحلتين الابتدائيه و المتوسطه بالمدرسه .

هذا واوضح قائد المدارس أ.عادل النفيعي إلى أن برنامج فطن لهذا العام والذي أعده منسق البرنامج بالمدرسة أ. أمين العصري بالتعاون مع منسق التدريب وأمين مصادر التعلم أ.عبد الهادي المالكي يحتوي علي خمس ورش عمل متنوعه تتعلق بوقايه الطلاب في مواضيع مختلفه منها الوقايه من الفكر الضال و الوقايه من السمنه و الوقايه من مخاطر الإنتر نت وكذلك ستقام ورشه عمل بعنوان كيف أقي نفسي من التحرش لطلاب الصفوف الأوليه يستفيد منها أكثر من 100 طالب بالمدرسة من طلاب الصفوف الأولية من الصفوف الأول و الثاني و الثالث الابتدائي وقال النفيعي أنه سيكون من ضمن البرنامج زيارة خارجية للنادي الأدبي الثقافي بالطائف حيث سيستقبلهم النادي لينفذ برنامج متكامل للتعريف بالثقافه السعودية وأهم الأدباء والمبدعين الوطنيين وبدور النادي الأدبي الثقافي و بمكتبه النادي و تدريب الطلاب في ورشة مختصرة على فنون الالقاء .

الجدير بالذكر أن البرنامج سينفذه عدد من معلمي المدرسه كما يشارك في البرنامج رائد التوعية الفكرية أ. راني السليماني والارشاد الطلابي متمثلا في أ.جماح الزهراني والمرشد الصحي أ.نايف الحميدي.