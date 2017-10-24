 إفتتاح أول مركز مراقبة صحية بتبوك على مستوى المطارات الإقليمية بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إفتتاح أول مركز مراقبة صحية بتبوك على مستوى المطارات الإقليمية بالمملكة

إفتتاح أول مركز مراقبة صحية بتبوك على مستوى المطارات الإقليمية بالمملكة
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

إفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بحضور مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك عادل بن عبدالقادر عالوه صباح اليوم مركز المراقبة الصحية الجديد في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعد أن أصبح المطار إقليمياً ويستقبل الرحلات الدولية.
وقال الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي في تصريح لوسائل الاعلام  أن المركز دُعم بالكوادر الطبية والفنية والتجهيزات الضرورية التي ستسهم في تطبيق الاشتراطات الصحية الدولية على المسافرين وتقديم جميع الخدمات الوقائية لهم وكذلك الخدمات الصحية العلاجية الطارئة والإسعافية ، وبذلك يرتفع عدد مراكز المراقبة الصحية التابعة لصحة تبوك إلى أربعة مراكز مراقبة صحية في المنافذ البرية والبحرية والجوية وهي : منفذ حالة عمار، منفذ الدرة بحقل، منفذ ميناء ضباء البحري ،مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأشار الدكتور الغامدي أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز يعد أول مركز على مستوى المطارات الأقليمية بالمملكة يتم افتتاحه في خطوة تعد اضافة جديدة الى منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها صحة تبوك للمواطنين والمقيمين بالمنطقة .
من جهته ثمن مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز عادل عبدالقادر عالوه جهود صحة تبوك في افتتاح مركز للمراقبة الصحية مؤكدا دعم ادارة المطار وتسهيل كافة اعمال المركز  .

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