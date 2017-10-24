 أمانة منطقة حائل تضبط اكثر من 3150 مبيد منتهي الصلاحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة منطقة حائل تضبط اكثر من 3150 مبيد منتهي الصلاحية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل وفد المعهد العلمي بالمحافظة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل عدداً من شيوخ قبائل محافظة القنفذة إفتتاح أول مركز مراقبة صحية بتبوك على مستوى المطارات الإقليمية بالمملكة بخمس ورش عمل وقائية وزيارة لأدبي الطائف .. مدارس الأبناء بسكن ضباط الطائف تبدأ بتنفيذ برنامج فطن لهذا العام امير جازان يطلع على تفاصيل قضية بنات دار الايتام ويوجه بالتحقق من ملابساتها  مشروع نيوم يتصدر الترند العالمي ولي العهد : إننا في المملكة نتقدم بخطى واثقة وثابتة في برنامج ضخم يهدف إلى التطور والتغيير وطموحنا لا حدود له أمير عسير : مشروع نيوم يترجم طموحات القيادة الرشيدة الداود: جامعة القصيم ستواصل حملاتها التوعوية بمختلف محافظات المنطقة الجمارك والزكاة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق العمل التكاملي في المجالات المشتركة الحرس الملكي يصدر تصاريح إلكترونية لمنسوبيه بالتعاون مع الجوازات

أمانة منطقة حائل تضبط اكثر من 3150 مبيد منتهي الصلاحية

أمانة منطقة حائل تضبط اكثر من 3150 مبيد منتهي الصلاحية
المناطق - حائل

قامت أمانة منطقة حائل ممثلة بالأجهزة الرقابية الصحية بجولات مكثفه في اسواق الخضار والفاكهه وقد ضبطت بلدية وسط المدينة عدد من المخالفات فيما يتعلق بالاستعمال الآدمي وذلك عن وجود عينات من الخضار التي خضعت للفحص بواسطة مختبرات الأمانة حيث وجد نسبة عالية التركيز من المبيدات الغير صالحة والضارة بالصحة العامة وتم مصادرتها وتطبيق اقصى العقوبات اللازمة ومن خلال جولات الاجهزة الرقابية الصحية بقيادة راكان البخناني واختصاصي السلامة الغذائية سيد خميس والمراقب الصحي ماجد الدوخي تم التوصل لمستودع يحوي كميات كبيرة من المبيدات المنتهية الصلاحية وعلى الفور تم مداهمة هذا المستودع والتحفظ على جميع محتوياته والعماله التابعه له لحين تشكيل لجنة لجرد المستودع ومصادرة المضبوطات واتلافها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
وأفاد رئيس رقابة الخدمات ببلدية وسط حائل فهد النصار أن هذه الجولات اسفرت عن ضبط مستودع مخالف يحوي اكثر من 3150علبه مبيد حشري منتيه صلاحيته بإجمالي 1575 لتر بالإضافة لبذور خضروات منتهية الصلاحية بواقع 1600 علبة بذور منوعه كما تم ضبط ملصقات بتاريخ انتاج وانتهاء جديده يتم الصاقها على العبوات بالاضافه لمخالفة المبنى للاشتراطات وعدم وجود تراخيص لذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>