أمانة منطقة حائل تضبط اكثر من 3150 مبيد منتهي الصلاحية

قامت أمانة منطقة حائل ممثلة بالأجهزة الرقابية الصحية بجولات مكثفه في اسواق الخضار والفاكهه وقد ضبطت بلدية وسط المدينة عدد من المخالفات فيما يتعلق بالاستعمال الآدمي وذلك عن وجود عينات من الخضار التي خضعت للفحص بواسطة مختبرات الأمانة حيث وجد نسبة عالية التركيز من المبيدات الغير صالحة والضارة بالصحة العامة وتم مصادرتها وتطبيق اقصى العقوبات اللازمة ومن خلال جولات الاجهزة الرقابية الصحية بقيادة راكان البخناني واختصاصي السلامة الغذائية سيد خميس والمراقب الصحي ماجد الدوخي تم التوصل لمستودع يحوي كميات كبيرة من المبيدات المنتهية الصلاحية وعلى الفور تم مداهمة هذا المستودع والتحفظ على جميع محتوياته والعماله التابعه له لحين تشكيل لجنة لجرد المستودع ومصادرة المضبوطات واتلافها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

وأفاد رئيس رقابة الخدمات ببلدية وسط حائل فهد النصار أن هذه الجولات اسفرت عن ضبط مستودع مخالف يحوي اكثر من 3150علبه مبيد حشري منتيه صلاحيته بإجمالي 1575 لتر بالإضافة لبذور خضروات منتهية الصلاحية بواقع 1600 علبة بذور منوعه كما تم ضبط ملصقات بتاريخ انتاج وانتهاء جديده يتم الصاقها على العبوات بالاضافه لمخالفة المبنى للاشتراطات وعدم وجود تراخيص لذلك.