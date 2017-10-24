أمير القصيم : دراسات التنمية العمرانية ذراع مهم بمسيرة تنمية المنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلسة المجلس الغير عادية للعام المالي 1438/1439هـ اليوم الثلاثاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ومحافظي المحافظات بالمنطقة وذلك في قاعة المؤتمرات بمجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي ، أن سمو أمير المنطقة بدأ الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ على ما حظيت به المنطقة من مشاريع والتي سوف تساهم بمشيئة الله في تطور المنطقة في مختلف المجالات ، منوهاً سموه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بدراسة أولويات التنمية العمرانية ومتابعة نتائجها ليؤكد على أهمية الاستفادة منها عند وضع الخطط والآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ برنامج أولويات التنمية العمرانية لمدن المنطقة ومحافظاتها وللخدمات والمرافق العامة بما يحقق توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل ، ولما لهذه الدراسات دور في تسليط الضوء على الملاحظات وأوجه القصور وتحديد أهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة والتي يمكن على ضوء ذلك دراستها بشكل أكبر وطرح الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

وأشاد سمو أمير القصيم بما أسهمت وتسهم به دراسات التنمية العمرانية في حل كثير من المشاكل كونها ذراعاً مهماً في مسيرة التنمية بالمنطقة بتضافر وتعاون كافة شركاء التنمية.

وقد رحب سمو رئيس المجلس بمدير عام الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوزارة الشئون البلدية والقروية المهندس هاني بن حسن زاهد وزملائه بوزارة الشئون البلدية والقروية.

وأضاف الرمضي إلى أن المجلس استمع من أمين المنطقة ومدير عام الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوزارة الشئون البلدية والقروية دراسات أولويات التنمية بالمنطقة ، وناقش المجلس استزراع المواقع المجاورة لمحطات المعالجة الثلاثية بالمنطقة وأهمية الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء ، كما أحاط مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة مجلس المنطقة بما صدر من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بشأن اعتماد تخصيص أرض لإقامة موقع لسباق الصقور وأرض لإنشاء منتزه السهل بالمنطقة.

وقد ثمن سمو رئيس المجلس وأعضاءه لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة الجهود المبذولة لاعتماد هاذين المشروعين لأهميتهما في المساهمة في تنمية المنطقة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس والحضور على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع .