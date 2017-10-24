نائب أمير القصيم: منجزات “التعليم”مشرفة وتستحق التقدير

عبر صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بمنجزات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وما تحقق من نقلات نوعية مشرفة، تستحق الشكر والتقدير، وذلك خلال زيارته صباح اليوم لمقر مركز التميز الطلابي، والمعرض الوطني “ملحمة بطولة وميلاد أمة” وتكريمه للطلاب المحققين لعدد من الجوائز العلمية على مستوى المملكة .

فقد اطلع سموه، وبحضور مدير عام تعليم القصيم عبد الله الركيان، والقيادات التعليمية، على ما يحتويه مركز التميز الطلابي التابع لإدارة النشاط (بنين) من قاعات تدريبية، وأندية علمية تفاعلية، كقاعة حوار الناشئة والأستديو الثقافي، والتدريب الطلابي، والمرسم الحر، ونادي القراء، والريبوت والألعاب العلمية ، والنادي الكشفي، والتي تقوم على رؤية مفادها تعزيز روح التميز لدى الطلاب، ليكون منهجاً لهم في الوصول إلى الممارسات المثلى، لطاقاتهم ومجالات إبداعاتهم.

عقب ذلك وقف سمو نائب أمير القصيم على المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” واستمع لشرح مفصل عن ما يحتويه المعرض من قاعات تخص الحرمين الشريفين، وتاريخ التعليم، ومنجزات الوطن، ومكانة المملكة السياسية على المستوى الإقليمي والعالمي، مع إبراز أنظمة البلد الرئيسية التي ترسم الإطار العام لسياسة البلد وواجبات شرف الانتماء له عبر تسليط الضوء على ماهية النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ومروراً بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي نفذتها المملكة مع غيرها من بلدان العالم، وذلك من خلال عرض تربوي يستمد حقيقته من قواعد وتأصيلات العمل التاريخي والاستقرائي، المرتكزة على الأهداف العامة للتعليم في المملكة، والتذكير بنعمة توحيد هذه البلاد، والمحافظة على أمنها ومكتسباتها.

وقد قام سمو نائب أمير القصيم خلال زيارته بتدشين المرحلة الثالثة من أندية مدارس الحي في تعليم القصيم المتضمنة تفعيل ستة أندية جديدة، كما قام بتكريم طلاب الإدارة العامة الذين شاركوا في عدد من المسابقات العلمية والمعرفية على مستوى المملكة، ، والمتمثلة بفوز الطالب أحمد هشام بالمركز الأول بمسابقة على الأخضر مشينا “5” في وسيلة التصوير، والمدارس المشاركة بمسابقة أسبوع الفضاء العالمي، ومدرستي ثانوية مجمع الأمير سلطان ومتوسطة الأوزاعي نظير حصولهم على أوسمة التميز في برنامج جلوب البيئي العالمي للربع الثالث من عام 2017م .

كما تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة أسبوع المرور الخليجي، وأعضاء اللجنة المنظمة من قطاعي التعليم “قسم النشاط الاجتماعي” والمرور. متمنياً سموه لهم دوام التميز والتفوق.

كما عبر مدير عام تعليم القصيم عبد الله الركيان عن شكره وتقديره لسمو أمير نائب أمير القصيم لوقوفه الدائم، ودعمه المستمر للمشهد التعليمي في المنطقة، والذي أكسب التعليم مزيدا من التميز على مستوى المملكة، مثنياً بالشكر للمساعِدَين المدرسي والتعليمي، ولمنسوبي إدارة النشاط الطلابي، على جهودهم المثمرة.