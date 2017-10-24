تقنيات حديثة لأول مرة بمركز الاطراف الاصطناعية والجبائر بجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء)

استقبل الأستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (ايفاء) رجل الأعمال الشيخ عبدالعزيز العبدالله الزامل صباح اليوم بمركز الأطراف الاصطناعية والجبائر حيث أمن سعادته عدداً من الاجهزة اللازمة للمركز على نفقته الخاصة منها جهاز ضبط أجهزة الشلل والذي يعد من أحدث التقنيات في مجالات ضبط الجبائر وتباين الخطوط الطولية والعرضية للجسم والتوافق التشريحي لمفصل الركبة ومفاصل الكاحل كما انه يساعد على انتاج جبائر تقويم العظام والساق عالية الدقة والكفاءة.

كما أمن سعادته الفرن الحراري بتقنيته الحديثة وذلك بهدف تسريع انتاج وتصنيع الاطراف الاصطناعية والجبائر ويستخدم هذا الفرن في تسخين الالواح البلاستيكية واللدائن اللينة والقوالب الجبسية المستخدمة لتصنيع الاحذية الطبية وجبائر تقويم اليد والساق للقدمين.

بالإضافة إلى تأمين جهاز الليزر الثلاثي الأبعاد ووزن الأطراف الاصطناعية للبتر أسفل الركبة واعلاها ويعد هذا الجهاز الأول من نوعه في المملكة حيث يعمل على قياس القوة المؤثرة في مركز ثقل الجسم خلال فترة التدريب في الوقت الحقيقي مع الدقة المليمترية لكل خطوة بجانب قياس القوة العمودية والافقية لكل خطوة مع السهولة في التعامل مع متطلبات مستخدمي الاطراف الاصطناعية أثناء الحياة اليومية .

ومن جانبه افاد الشيخ عبدالعزيز الزامل بأن دور رجال الاعمال لا يقتصر على التنمية الاستثمارية فحسب بل الحرص على القيام بدور فاعل في المسئولية الاجتماعية تجاه جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) التي تضطلع بدور فاعل في خدمة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة من أبناء المنطقة الشرقية فلقد كان لها دورها الكبير على مدى أكثر من 25عاماً وهي تعمل على تحقيق رسالة انسانية كبيرة من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأفراد من ذوي الإعاقة وأسرهم واللافت للنظر أن مركز الاطراف الاصطناعية والجبائر بالجمعية يعمل وفق آليات وتقنيات حديثة من أجل الارتقاء بالخدمات التي يقدمها من أجهزة تعويضية متنوعة انه مركز لصناعة الامل .

وعلى صعيد آخر شكر الأستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام للجمعية الشيخ عبدالعزيز الزامل على ما قدمه من أجل تامين هذه الاجهزة التي تحتاجها الوحدة خلال المرحلة الآنية لتضيف إلى رصيدها في انتاج الاجهزة التعويضية رصيداً آخريتسم بالدقة وسرعة الانجاز واضاف المقبل بان مركز الاطراف الاصطناعية والجبائر حقق بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بدعم الخيرين من أبناء المنطقة الشرقية انطلاقة طموحة حتى بلغ عدد ما انتجة من اجهزة تعويضية حتى الأن مايربو على 15الف جهاز تعويضي ما بين طرف صناعي وجبيرة ووسيلة اجلاس ومقوم ظهر وغير ذلك فابسم جميع أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة نتقدم لكل من ساهم في هذا الصرح الإنساني الكبير بالشكر والتقدير وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية رئيس الجمعية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب امير المنطقة الشرقية نائب رئيس الجمعية ( حفظهما الله) على توجيهاتهما من أجل تحقيق رسالة الجمعية.