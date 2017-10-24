نائب امير الشرقية يطلق معرض وظائف 2017 و 1500 فرصة عمل للسيدات و 500 فرصة عمل لذوي الإحتياجات الخاصة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء(24 أكتوبر 2017) فعاليات النسخة الخامسة من معرض وظائف 2017 الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة معارض الظهران الدولية( إكسبو)، حيث يستمرالعرض حتى يوم الجمعة المقبل (27/10/2017).

وعقب قص الشريط وتكريم الرعاة قام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بجولة على أجنحة المعرض الذي شهد عرض أكثر من 9000 وظيفة عبر 138شركة ومؤسسة خصصت أكثر من 1500 فرصة عمل موجهة للسيدات و500 فرصة عمل لذوي الإحتياجات الخاصة، قدمت عروضها التوظيفية أمام الجمهور، إذ توافدت العديد من طالبي العمل على ساحة العرض وذلك في وقت مبكر من صباح امس، في حين تم تسجيل الطلبات الكترونيا عبر رابط التسجيل الذي عرضه مركز غرفة الشرقية للتوظيف، ومن ثم عرضه على الشركات والمؤسسات التي قدمت كافة خدماتها التوظيفية والتدريبية عبر أجنحتها المخصصة في المعرض.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن التفاعل الكبير الذي شهدنا في أول يوم من أيام معرض وظائف 2017 يبعث على التفاؤل، إذ ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 138 شركة مقابل 100 شركة في العام الماضي، علما بأن الغرفة شهدت حتى الأيام الماضية طلباتمتزايدة بالمشاركة في المعرض، كما زاد عدد المؤسسات الداعمة والراعية لهذه الفعالية، هذا فضلا عن التفاعل الكبير من قبل شباب الوطن مما يعكس دور قطاع الأعمال في دعم توجهات التنمية وجهود التوطين .

ولفت العطيشان إلى الدعم الحكومي الرسمي لهذه الفعالية، والمتمثلة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، فضلا عن المشاركة الحكومية البارزة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)،. ما يؤكد حرص الجهات المعنية على مسألة التوطين، وسعيها الدؤوب وتشجيعها لمشاريع القطاع الخاص في هذا الشأن

من جانب آخر بدأت مساء امس الثلاثاء فعاليات البرنامج العلمي المصاحب للمعرض ففي الجلسة الأولى تم الحوار حول موضوع (حدد فكرة مشروعك)، وتحدث خلالها مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالدمام/عبدالوهاب سعد الفردان،.. في حين خصصت الجلسة الثانية التي سوف تعقد اليوم للمعرض لــ (قراءة في حقوق العمل والعمال)، ويتحدث حول هذا الموضوع المحامي والمستشار القانوني ونائب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقاً/ يحي حسن السفياني، ويدير الجلسة خالد الشنيبر.

وتحمل الجلسة الثالثة غدا الخميس عنوان (وظيفتك بيدك)، إذ يتحدث عن هذا المحور الشأن مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية فهد بن مبارك القحطاني، ويدير الجلسة محمد بازياد.

أما الجلسة الرابعة يوم الجمعة فقد خصصت للسيدات وتتناول موضوع (مستقبل التوظيف)، تتحدث خلالها المستشارة والمدير التنفيذي –فنار الخليج للاستشارات الادارية ندى بن حمد الدوسري، وتدير النقاشات شيرين العبدالرحمن.