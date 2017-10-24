د.الجاسر اميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام للفنانين العرب

نتيجة الحراك الثقافي والفني في الدول العربية والمملكة العربية السعودية وكذلك الجوائز والانجازات التي حققتها جمعية الثقافة والفنون بجدة وتمثيلها المملكة دوليا في جميع المحافل اصدر رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب الاستاذ مسعد فودة قرارا بإنتخاب الدكتور عمر بن محمد الجاسر (مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة ) أمين عام مساعد للاتحاد العام للفنانين العرب خلال الدورة الحالية من 2017/10/12 حتى 2021/10/12 م

وأشاد الرئيس العام لاتحاد الفنانين العرب الاستاذ مسعد فودة جهود الدكتور عمر الجاسر في المشاركة بجميع المحافل الدولية

وتمثيل السعودية وحصول الجمعية كأفضل جمعية في الوطن العربي لم تأتي من سبات الا نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل

من جهته بين د. الجاسر عن سعادته وفخره بتمثيل ابناء الوطن كأمين عام مساعد للاتحاد وما وصل اليه هي ثمرة جهود شباب الوطن ودعمهم والحراك الثقافي والفني

مقدماً شكره لرئيس الاتحاد للفنانين العرب الاستاذ مسعد فودة ولمجلس الادارة والجمعية العمومية ولمقام معالي وزير الثقافة والاعلام د.عواد العواد ولمجلس ادارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون د. عمر السيف ثقتهم ودعمهم للحراك الفني والثقافي .