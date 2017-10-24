 د.الجاسر اميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام للفنانين العرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

د.الجاسر اميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام للفنانين العرب بنك الإنماء يزور الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مناقشة الاهداف الاستراتيجية في لقاء المسؤولية الاجتماعية بتعليم الشرقية الأمير أحمد بن فهد يعزي عمدة جزيرة تاروت نائب أمير الشرقية : القيادة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين في كافة المناطق أمير الحدود الشمالية يوجه الإدارات الخدمية بمتابعة المشروعات ووضع الحلول العاجلة لمعوقات العمل أمير الحدود الشمالية يلتقي رئيس النيابة العامة بالمنطقة بلدية الخبر تغلق 17 ورشة ومستودع بصناعية الفوازية نائب امير الشرقية يطلق معرض وظائف 2017 و 1500 فرصة عمل للسيدات و 500 فرصة عمل لذوي الإحتياجات الخاصة مجلس الوزراء : تعديل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية تقنيات حديثة لأول مرة بمركز الاطراف الاصطناعية والجبائر بجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) نائب أمير القصيم: منجزات “التعليم”مشرفة وتستحق التقدير

د.الجاسر اميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام للفنانين العرب

د.الجاسر اميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام للفنانين العرب
المناطق - جدة - عادل الزهراني

نتيجة الحراك الثقافي والفني في الدول العربية  والمملكة العربية السعودية وكذلك الجوائز والانجازات التي حققتها جمعية الثقافة والفنون بجدة وتمثيلها المملكة دوليا في جميع المحافل اصدر رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب الاستاذ مسعد فودة قرارا بإنتخاب الدكتور عمر بن محمد الجاسر  (مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة ) أمين عام مساعد للاتحاد العام للفنانين العرب خلال الدورة الحالية من 2017/10/12 حتى 2021/10/12 م
وأشاد الرئيس العام لاتحاد الفنانين العرب  الاستاذ مسعد فودة  جهود الدكتور عمر الجاسر في المشاركة بجميع المحافل الدولية
وتمثيل السعودية وحصول الجمعية  كأفضل جمعية في الوطن العربي لم تأتي من سبات الا نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل
من جهته بين د. الجاسر عن سعادته وفخره  بتمثيل ابناء الوطن كأمين عام مساعد للاتحاد  وما وصل اليه هي ثمرة جهود شباب الوطن ودعمهم والحراك الثقافي والفني
مقدماً  شكره لرئيس الاتحاد للفنانين العرب الاستاذ مسعد فودة  ولمجلس الادارة والجمعية العمومية  ولمقام معالي وزير الثقافة والاعلام د.عواد العواد  ولمجلس ادارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون د. عمر السيف ثقتهم ودعمهم للحراك الفني والثقافي .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>