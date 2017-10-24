أمير تبوك يواسي اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي بجمهوريه باكستان الاسلامية محمد بن عبدالله عبدالدائم رحمه الله وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته اعرب شقيقه علي بن عبدالله عبدالدائم باسمه ونيابة عن افراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن لايري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.