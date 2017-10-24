 أمير تبوك يواسي اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير تبوك يواسي اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي د.الجاسر اميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام للفنانين العرب بنك الإنماء يزور الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مناقشة الاهداف الاستراتيجية في لقاء المسؤولية الاجتماعية بتعليم الشرقية الأمير أحمد بن فهد يعزي عمدة جزيرة تاروت نائب أمير الشرقية : القيادة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين في كافة المناطق أمير الحدود الشمالية يوجه الإدارات الخدمية بمتابعة المشروعات ووضع الحلول العاجلة لمعوقات العمل أمير الحدود الشمالية يلتقي رئيس النيابة العامة بالمنطقة بلدية الخبر تغلق 17 ورشة ومستودع بصناعية الفوازية نائب امير الشرقية يطلق معرض وظائف 2017 و 1500 فرصة عمل للسيدات و 500 فرصة عمل لذوي الإحتياجات الخاصة مجلس الوزراء : تعديل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية تقنيات حديثة لأول مرة بمركز الاطراف الاصطناعية والجبائر بجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء)

أمير تبوك يواسي اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي

أمير تبوك يواسي اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي
المناطق - تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي بجمهوريه باكستان الاسلامية محمد بن عبدالله عبدالدائم رحمه الله وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته اعرب شقيقه علي بن عبدالله  عبدالدائم باسمه ونيابة عن افراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن لايري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>