الناصر: نتطلع لأن نكون طرفًا أساسًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

شاركت أرامكو السعودية في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الحدث الضخم الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 4 – 6 صفر 1439ه الموافق 24 – 26 أكتوبر 2017م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، ويُقام تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

ويجمَع هذا المنتدى، عالي الأهمية، نحو ثلاثة آلاف مشارك و 160 متحدثًا من أكثر من 60 دولة، ويقدم 100 ندوة حوارية على مدى ثلاثة أيام. ويتميز المنتدى بفكرته التي تركز على المستقبل والابتكار والاستثمار والشراكات، ويقدم الفرصة للحوار حول اتجاهات الاستثمار الحالية والمستقبلية للوصول إلى النتائج المنشودة تماشيًا مع أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.

وشارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، في أولى جلسات الحوار تحت عنوان “التحول الكبير: ماهي الأُطر الجديدة التي ستساعدنا في فهم المستقبل؟”، إلى جانب معالي الأستاذ ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وفيكتور تشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، ولاري فينك، رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ودايفيد مكورميك، الرئيس التنفيذي المشارك لبريدج واتر.

وبهذه المناسبة، قال الناصر: “نحن سعداء باحتضان المملكة هذا المنتدى الضخم على الصعيد العالمي، والأول من نوعه في المنطقة، والذي يجسد تطلعات المملكة بأن تكون القوة الاستثمارية الرائدة في العالم بما يخدم تنويع الاقتصاد. وأرامكو السعودية تفخر بدورها المهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشمل دعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ونسعى لأن نكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة للطاقة والكيميائيات من خلال تحقيق التكامل في منظومة القيمة، ومضاعفة الطاقة التكريرية، وإيجاد صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل”. وأضاف: “في الوقت نفسه، تركز تقنياتنا على التصدي لتحديات التغير المناخي وانبعاثات الكربون عبر تطوير الوقود فائق النظافة وعلى وسائل التقاط الكربون وتخزينه”. وأشار الناصر إلى جهود أرامكو السعودية لرفع كفاءة قطاع الطاقة من خلال التوطين والتوسّع في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف الناصر خلال الندوة الحوارية “أنه مع تركيز العالم وكذلك أرامكو السعودية على التقنية والابتكار وتحديات المستقبل، يجب أن نفكر بواقعية وينبغي للعالم ألا يغفل عن الاستثمار في صناعة النفط والغاز لأنها ستبقى تلعب دورًا أساسًا وكبيرًا على مدى العقود القادمة بما يخدم البشرية”.

وضم وفد أرامكو السعودية المشارك في المنتدى كل من: النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجيات، عبدالله السعدان، والنائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، عبدالعزيز القديمي، ونائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، ناصر النفيسي، ونائب الرئيس للتسويق وتخطيط الإمداد، أحمد السبيعي، وأمين الخزينة، صلاح الحريقي.

وشهد العامان الماضي والحالي إنجازات وقفزات نوعية كبرى في عدد من المجالات التي تجسد الدور العالمي والوطني للشركة. ومؤخرًا، شاركت أرامكو السعودية، في المنتدى السعودي الروسي للاستثمار في موسكو، حيث وقّعت على ست مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة والكيميائيات الروسية على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التاريخية إلى روسيا الاتحادية، كما سبق ذلك توقيع 16 اتفاقية مع 11 شركة أمريكية بقيمة 50 مليار دولا تقريبًا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات والشراكات في الهند، وماليزيا، وإندونيسيا، والصين، ودول أخرى.