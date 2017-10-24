سياحية املج تطلق مشروع  القافلة السياحية

أقرت لجنة التنمية السياحية خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي إطلاق مشروع سياحي تسويقي تعريفي تحت مسمى (قافلة املج السياحية ) وهي المبادره الأولى من نوعها على مستوى المنطقة ، تجوب المواقع السياحية بشكل دوري خلال العام.

وأوضح المتحدث باسم لجنة التنمية السياحية مسعود الفايدي إنه تم اختيار لجنه مصغره مهمتها تصميم المسارات السياحيه على اساس رحلة اليوم الواحد بهدف ابراز الامكانيات السياحيه والثقافية واعطاء الزائر كامل المعلومات عن المواقع المستهدفه في المسار السياحي بالتوافق مع زيارتها ميدانيا رفقة ادلاء سياحيين وفي كل مرة تتخذ الرحلة مسار مختلف وتزور مواقع مختلفه وبشكل دوري وعلى مدار العام ، وتستهدف القافلة السياح والمتنزهين والاهالي وطلاب المدارس للتعريف بالمواقع التاريخية والمعالم السياحية بمحافظة املج ، وسوف يتاح التسجيل لهذه الرحلات عبر عقد شراكات مع الفنادق والشقق الفندقيه المرخصه من هيئة السياحه ، واضاف ان المشروع في بداياته سوف يكون بالمجان خلال المراحل الاولى لاطلاقه تشجيعا من اللجنه للسياحه بأملج.

كما ان اللجنة صوتت باختيار اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني نائباً للرئيس بالإجماع وعقد شراكة مجتمعية مع تعليم املج ،ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها .