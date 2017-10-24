 مدني الباحة وشركة الكهرباء ينفذان فرضية لحادث حريق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدني الباحة وشركة الكهرباء ينفذان فرضية لحادث حريق

مدني الباحة وشركة الكهرباء ينفذان فرضية لحادث حريق
المناطق - الباحة

بمتابعه ميدانيه من مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه/العميد علي بن خضران المنتشري نفذت ادارة الدفاع المدني بمدينة الباحه و الشركه السعوديه للكهرباء صباح هذا اليوم فرضية لحادث حريق بالمبنى الرئيسي للشركه ببني سار حيث انحصر الحريق في غرفة ltc في نفس المبنى ونتج عنه حالتي اختناق وقد تم مباشرة الحادث واخلاء كافة الموظفين الى منطقه امنه من قبل المختصين في الامن الصناعي وشارك في الفرضيه الجهات الامنيه (المرور-الدوريات الامنيه-قوة المهمات الخاصه)وجمعية الهلال الاحمر السعودي وقد ثمن العميد المنتشري نجاح الفرضيه المتمثل في سرعة استجابة الموظفين لخطة الاخلاء التي تمت واكد المنتشري على اهمية استمرار مثل هذه الخطط التي تعمل على سرعة الاستجابه والاستعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث وفي كافة المواقع الحيويه واهميتها لدى الجميع متمنياً لجميع المشاركين كل التوفيق
صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحه /العقيد جمعان بن دايس الغامدي

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