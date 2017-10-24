مدني تبوك يناقش خطة مواجهة الأمطار والسيول 

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني صباح اليوم الثلاثاء بمقر الادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اجتماعاً لمناقشة خطة مواجهة الأمطار والسيول لهذا العام 1439ه حيث تم شرح الخطة من قبل الضباط المختصين والتطرق لجميع المواقع الذي تضمنتها الخطة ومناقشة جميع المتطلبات والإحتياجات التي يمكن الإستفادة منها في مواجهة الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية الفرق من الناحية البشرية والآلية .

من جانبه أوضح العميد الشمراني بأنه بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني لجميع الجهات أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة بالعمل على الاستعداد لموسم الأمطار وبذل المزيد من العمل لكافة الجهات كل فيما يخصه

واضاف أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك أتمت استعداداتها ولله الحمد لموسم الأمطار ودعى الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة عند هطول الأمطار وجريان الأودية متمنياً للجميع السلامة.