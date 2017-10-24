الجبير: سلوك إيران غير مقبول.. ونؤيد موقف ترامب

قال وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية تؤيد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران، وذلك بعد أن قرر عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي.

وقال الجبير إن الاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور وإنه يتفق مع تحليل ترامب القائل بأن إيران تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة وتمول منظمات متشددة.

وقال الجبير في مؤتمر في لندن إن سلوك إيران غير مقبول وستكون له عواقب على الإيرانيين.

وقال الجبير إن العقوبات الجديدة ستكون محل ترحيب وإن تأجيلها يعني أنه عندما يحين وقت ظهور أثرها ستكون إيران قد طورت بالفعل عشر قنابل نووية.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه العقوبات من أجل توجيه رسالة قوية لإيران بأن سلوكها وأنشطتها المشينة لها عواقب.