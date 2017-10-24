 “كبار العلماء” تشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد في إطلاق مشروع “نيوم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“كبار العلماء” تشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد في إطلاق مشروع “نيوم”

“كبار العلماء” تشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد في إطلاق مشروع “نيوم”
المناطق - الرياض

أشادت هيئة كبار العلماء بإطلاق ولي عهد المملكة الأميرة محمد بن سلمان لمشروع «نيوم».

وأضافت الهيئة، في تغريدات عبر موقع التدوين المصغر (تويتر) أنه «في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ وفق الله ولي العهد إلى أن ترسخ المملكة العربية السعودية ريادتها عالميا وعلميا»، وذلك في إشارة لمشروع «نيوم».

وتابعت الهيئة: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا»، مساحة المجهول أوسع من مساحة المعلوم، وقد أمرنا تعالى بطلب المزيد من العلم «وقل رب زدني علما».

واختتمت بيانها قائلها: المملكة العربية السعودية رائدة إسلاميا، ومؤثرة عالميا، وعلينا أن نكون على مستوى هذه المكانة في الإخلاص والإنجاز والأمانة.

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