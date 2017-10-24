 ” تعليم الليث ” يعتمد تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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” تعليم الليث ” يعتمد تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات

” تعليم الليث ” يعتمد تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات
المناطق - عادل الزهراني
اعتمد مدير إدارة التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، توحيد توقيت الدوام المدرسي بكافة المدارس وبمختلف المراحل الدراسية  بقطاعي البنين والبنات للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ .

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، أنه تم توجيه قادة وقائدات المدارس  للبدء في تطبيق التوقيت الموحد  للدوام المدرسي  بدءًا من يوم الأحد المقبل،  الموافق ٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبين ” المالكي” أن الاصطفاف الصباحي تقرر أن يبدأ في تمام  الساعة السابعة صباحًا ، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والربع صباحًا.

وأكد ( المالكي ) بأن إقرار هذا التوقيت جاء بعد أن قامت  إدارة التعليم  بطرح استفتاء موسع  في بوابة خدمة المستفيد شارك فيه كافة قادة وقائدات المدارس ، بالإضافة إلى أخذ آراء عدد كبير من أولياء أمور الطلاب و القيادات التربوية والتعليمية.
والذين أقروا بمناسبة هذا التوقيت  للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات .

من جانبه  شدد “البركاتي” على ضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيبًا بأولياء أمور الطلاب والطالبات بضرورة متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس ،  وشركات النقل التعليمي .

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