” تعليم الليث ” يعتمد تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات

اعتمد مدير إدارة التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، توحيد توقيت الدوام المدرسي بكافة المدارس وبمختلف المراحل الدراسية بقطاعي البنين والبنات للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ .

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، أنه تم توجيه قادة وقائدات المدارس للبدء في تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بدءًا من يوم الأحد المقبل، الموافق ٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبين ” المالكي” أن الاصطفاف الصباحي تقرر أن يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا ، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والربع صباحًا.

وأكد ( المالكي ) بأن إقرار هذا التوقيت جاء بعد أن قامت إدارة التعليم بطرح استفتاء موسع في بوابة خدمة المستفيد شارك فيه كافة قادة وقائدات المدارس ، بالإضافة إلى أخذ آراء عدد كبير من أولياء أمور الطلاب و القيادات التربوية والتعليمية.

والذين أقروا بمناسبة هذا التوقيت للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات .

من جانبه شدد “البركاتي” على ضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيبًا بأولياء أمور الطلاب والطالبات بضرورة متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس ، وشركات النقل التعليمي .