الأمير عبدالله بن بندر يستقبل عدداً من مشايخ القبائل والأهالي بمحافظة القنفذة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم، في مقر الإمارة بجدة عدداً من مشائخ القبائل والأهالي بمحافظة القنفذة الذين قدموا للسلام على سموه.

وخلال اللقاء عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – نظير ما تحظى به محافظة القنفذة من رعاية واهتمام، معبرين عن امتنانهم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه، على ما تحقق للمحافظة من تطور ونماء في المجالات كافة.