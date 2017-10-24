 الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 150 مليون يورو لليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 150 مليون يورو لليمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني : مشروع “نيوم” يمثل قفزة نوعية غير مسبوقة في اقتصاد الوطن الأمير عبدالله بن بندر يستقبل عدداً من مشايخ القبائل والأهالي بمحافظة القنفذة مسؤول أممي: وباء الكوليرا في اليمن بلغ نسباً مخيفة ” تعليم الليث ” يعتمد تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات وفاة شخص وإصابة آخر جراء سقوط صاج حديدي بمكة أمير الشمالية :مشروع نيوم يحول المملكة من التأثر إلى التاثير في التحولات الاقتصادية العالمية “كبار العلماء” تشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد في إطلاق مشروع “نيوم” ولي العهد: إرادة الشعب السعودي وعزيمته الجبارة وما يتميز به من دهاء وراء وصول المملكة لآفاق جديدة نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن هلال المطيري أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ السدلان الجبير: سلوك إيران غير مقبول.. ونؤيد موقف ترامب

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 150 مليون يورو لليمن

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 150 مليون يورو لليمن
المناطق - واس

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اوغستو بيكالي عن تخصيص الاتحاد 150 مليون يورو لليمن للثلاث سنوات القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشاريع الريف الممولة من الاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم بمقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالعاصمة عمان، والذي كرس لمناقشة آلية العمل والتقييم النصف سنوي للمشاريع وخطة العمل للسنة القادمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن والعراق اوغستو بيكالي ومدير مشاريع برنامج الاتحاد الأوروبي ماريا وممثل منظمة الفاو باليمن صلاح الحاج ومدراء المشاريع في برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء العالمي، استعراض ملاحظات وتوصيات الحكومة على ما طرح في الاجتماع.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي بالتعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في الجانب الإنساني والتنموي متطلعًا إلى دعم مشاريع أخرى في جانب التعافي وإعادة الاعمار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>