الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 150 مليون يورو لليمن

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اوغستو بيكالي عن تخصيص الاتحاد 150 مليون يورو لليمن للثلاث سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشاريع الريف الممولة من الاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم بمقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالعاصمة عمان، والذي كرس لمناقشة آلية العمل والتقييم النصف سنوي للمشاريع وخطة العمل للسنة القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن والعراق اوغستو بيكالي ومدير مشاريع برنامج الاتحاد الأوروبي ماريا وممثل منظمة الفاو باليمن صلاح الحاج ومدراء المشاريع في برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء العالمي، استعراض ملاحظات وتوصيات الحكومة على ما طرح في الاجتماع.

ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي بالتعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في الجانب الإنساني والتنموي متطلعًا إلى دعم مشاريع أخرى في جانب التعافي وإعادة الاعمار.