نائب أمير الرياض: ولي العهد تحدث بقلب المواطن والمسؤول

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق مشروع “نيوم”.

وأشار سمو نائب أمير الرياض في تصريح صحفي إلى التطلعات الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – انطلاقاً من رؤية ثاقبة للمملكة في 2030 واستدامة ريادتها اقتصادياً باستثمار آمن وجاذب ومستقبل زاهر للجميع بإذن الله.

وقال سموه ” إن سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدث اليوم في ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار بقلب المواطن الطموح في بلده والمسؤول الأول العازم على التغيير وتحقيق الهدف ، كما شارك – رعاه الله – الأفكار والآمال مع الجميع مؤكداً على ثقته في أبناء المملكة وقدرتهم على تقبل التغيير ومواجهة التحديات وبناء الحاضر لمستقبل مشرق بإذن الله ” مشيداً سموه بكلمة سمو ولي العهد في افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار وما تضمنته من معرفة بالمستقبل وعلومه وتوضيح العالم اليوم وغداً.

وأضاف سموه ” جاء مشروع نيوم بعد مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر وهذه المشروعات مصدر فخر واعتزاز أولاً ثم دليل على الريادة الاقتصادية والتنموية وعلى الكنوز السطحية التي حبا الله بها المملكة جغرافياً ومناخياً وموقعاً استراتيجياً قادرةً بإذن الله تعالى على قيادتها للمستقبل في مختلف جوانب الحياة “.

وفي الختام رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما تحظى به مناطق المملكة كافة من دعم وعطاء وبناء ونماء للإنسان والمكان ، معرباً عن بالغ فخره واعتزازه بمشروع نيوم.