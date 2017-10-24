 سياحة نجران تنفذ جولات رقابية لتأكد من توطين المهن والوظائف في القطاع السياحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سياحة نجران تنفذ جولات رقابية لتأكد من توطين المهن والوظائف في القطاع السياحي

سياحة نجران تنفذ جولات رقابية لتأكد من توطين المهن والوظائف في القطاع السياحي
المناطق - نجران
نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران ممثلا بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية  ( تكامل ) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جولة تفتيشية رقابية بقيادة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح ومسؤول مركز تنمية الموارد البشرية السياحية تكامل حسن الصقور للتحقق من تطبيق القطاعات السياحية للوائح والأنظمة  بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،  الخاصة  بتوطين المهن والوظائف .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح ، أن الخطة الرقابية تهدف إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي تُرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبيناً أن الجولات الرقابية تهدف إلى تحقيق مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الإسهام في رفع نسب التوطين في القطاعات السياحية كافة في إطار سعي الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

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