أمير نجران يهنئ رئيس فرع النيابة العامة بترقيته إلى “مدعي استئناف”

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن تهنئته لمعالي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، سعد بن عايض الشهراني، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى “مدعي استئناف” على المرتبة الممتازة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، إذ أكد سموه أن نيل شرف هذه الثقة الغالية يزيد من عظم المسؤولية، متمنيًا له العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وفق ما يحرص عليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ تجاه حفظ الحقوق، وصون الكرامة، وتحقيق العدالة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، إذ هنأه على نيل الثقة الملكية الغالية بترقيته، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

من جهته، عبّر رئيس فرع النيابة العامة عن شكره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، مؤكدًا أن نيله هذا الشرف العظيم دافع لبذل قصارى الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.